Глава Одинцовского округа осмотрел зимнюю уборочную технику

Андрей Иванов провел сезонный смотр техники на базе учреждения «Одинцовское городское хозяйство». Зона ответственности предприятия — от МКАД до поселка ВНИИССОК.

На предприятии трудятся 665 человек, штат полностью укомплектован одеждой и инвентарем.

На балансе учреждения «Одинцовское городское хозяйство» находится 106 единиц техники, включая самосвалы, фронтальные погрузчики, мусоровозы, тракторы, автовышки, манипуляторы, мусоровозы, мини-погрузчики, а также автобусы, эвакуаторы, снегоуборщик и комбинированную дорожную машину.

Для борьбы с гололедом на базе предприятия заготовлено 1800 тонн соли.

Парк постепенно пополняется современными моделями специализированной техники. В этом году появились шесть новых единиц: два экскаватора-погрузчика, два трактора и две вакуумных подметально-уборочных машины.