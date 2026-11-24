В музыкальном колледже им. С.С. Прокофьева в Пушкине 5 декабря состоится концерт «Мелодии без границ» в рамках X Фестиваля мировой музыки «Пересекая время». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцену выйдут заслуженные артисты России братья Михаил и Андрей Ивановы, симфонический оркестр Московской областной филармонии под управлением художественного руководителя Дмитрия Юровского, джазовая вокалистка Полина Орбах и солистка Людмила Боталова (меццо-сопрано). За дирижерский пульт встанет Максим Бетехтин.

В программе мировые хиты и авторские композиции братьев Ивановых. Произведения прозвучат в новых аранжировках для камерного состава оркестра, баяна и джазового трио.

Все аранжировки созданы в Центре развития этнической музыки под руководством братьев Ивановых. В состав оркестра вошли струнная группа, деревянные духовые, две валторны, джазовое трио (фортепиано, контрабас, ударные), аккордеон и баян, а также джазовый и академический вокал.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение 6+. Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12. Билеты доступны на сайте Московской областной филармонии: https://mosoblfil.ru/afishi/kontsertnaya-programma-melodii-bez-granits-v-ramkakh-kh-festivalya-mirovoy-muzyki-peresekaya-vremya.html