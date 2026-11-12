В Подмосковье представили ИИ-систему для выявления нарушений на заповедных землях

В Московской области разработали систему автоматического мониторинга особо охраняемых природных территорий, которая с точностью свыше 92% выявляет аномалии. О проекте рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области на IV Международном Каспийском цифровом форуме в Республике Дагестан, где 12 ноября выступила заместитель министра Екатерина Иванова.

Система анализирует данные спутников международных космических агентств и центров прогноза погоды. Например, если оптические сенсоры фиксируют сплошной зеленый лес, а радар в той же локации регистрирует снижение плотности биомассы, это может указывать на незаконную вырубку.

«Это без преувеличения прорывное решение в деле особой охраны территорий, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Если раньше нарушения выявлялись в ходе рейдовых мероприятий, что называется, на ногах, то теперь есть возможность перейти от констатации нарушений к их упреждению, то есть от реактивной модели надзора к проактивной, профилактической».

Проект реализовали совместно со Сбером, он прошел апробацию. В рамках проекта создан агрегированный «цифровой отпечаток» территорий, обучена ИИ-модель и проведена интеграция с платформой геоаналитики 2 ГИС Про. По данным министерства, проект готов к масштабированию в других регионах России.