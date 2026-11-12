День сотрудника органов внутренних дел отметили в Луховицах

Раскрытие преступлений, поиски пропавших, охрана общественного порядка — лишь малая часть их будней. В Луховицах работают более 250 сотрудников полиции — это те люди, которые не знают праздников и выходных. А служба в органах внутренних дел для них стала смыслом жизни.

Сотрудников ОМВД поздравил глава муниципалитета Марк Черемисов. Он вручил благодарственные письма депутата Государственной думы Никиты Чаплина и почетные грамоты. Как отметил Марк Черемисов, каждая награда — не просто знак отличия, а признание реального вклада в безопасность жителей Луховиц.

По случаю профессионального праздника полицейским были вручены государственные и ведомственные награды, а также присвоены специальные звания. За безупречную службу наградили и ветеранов МВД. Одна из них — Ирина Лесина. 20 лет она посвятила работе в милиции. На заслуженный отдых ушла с должности начальника территориального пункта милиции в Дединове. А перед этим 14 лет перевоспитывала трудных подростков. Самое главное для Ирины Лесиной то, что за годы работы она помогла десяткам ребят найти себя в жизни и свернуть с «кривой» дорожки на верный путь.

Подарком для сотрудников органов внутренних дел стал концерт творческих коллективов дома культуры «Старт».