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    Урок мужества провели росгвардейцы в школе-интернате в Одинцове

    Фото: Пресс-служба адмнистрации Одинцовского г. о.

    Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в уроке мужества, посвященном Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Занятие «Долг. Память. Мужество» прошло в подшефной Старогородковской специальной школе-интернате.

    Руководитель школьного музея «Журавли» познакомила учащихся с историей памятного дня. Сотрудники Росгвардии рассказали ребятам, что служба в органах внутренних дел — это напряженная, порой опасная, но важная и нужная людям работа. Она требует мужества и отваги, умения логически мыслить и сопереживать, поскольку иногда цена этой работы — человеческая жизнь.

    Школьники узнали, что профессия сотрудника органов внутренних дел — одна из самых опасных в современном мире: вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские зачастую подвергают свою жизнь огромному риску.

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