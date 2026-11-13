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    Пожарные провели беседы с жителями частных домов в Воскресенске и Раменском

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В городском округе Воскресенск и Раменском муниципальном округе работники 209-й и 303-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды и рассказали жителям об опасности пожаров в частных домах и на приусадебных участках. Об этом сообщил начальник 303-й части Ренат Ильясов.

    По его словам, основная задача рейдов — напомнить и объяснить жителям правила пожарной безопасности. С наступлением холодов огнеборцы по всей стране традиционно усиливают профилактическую работу с населением, поскольку в осенне-зимний период граждане начинают активно использовать обогревательные приборы, печи и газовое оборудование, что значительно повышает риск бытовых возгораний.

    Специалисты напомнили правила безопасного обогрева жилья: все электрические приборы должны стоять вдали от штор, покрывал и мягкой мебели. Использовать обогреватели для сушки одежды и обуви или накрывать их одеялами категорически запрещено, поскольку это нарушает циркуляцию воздуха, приводит к перегреву и воспламенению. Газовую плиту можно применять исключительно для приготовления пищи, а не для отопления помещений. Использование газовых конфорок для обогрева опасно возникновением пожара и отравлением угарным газом, который не имеет цвета и запаха.

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    Отдельное внимание уделили содержанию частных домовладений и участков. Пожарные призвали граждан правильно хранить лакокрасочные материалы, газовые баллоны и аэрозоли, размещая их строго в вертикальном положении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, а также своевременно освобождать от горючего хлама чердаки, подвалы, хозяйственные постройки и пути эвакуации. В случае ЧП каждая секунда на счету, а старая мебель, покрышки или строительный мусор блокируют выход и сами становятся топливом для огня, выделяя токсичный дым.

    В завершение встреч жителям раздали листовки с основными правилами пожарной безопасности.

    «Ответственное отношение взрослых и детей к этим правилам служит лучшей профилактикой пожаров», — подытожил Ренат Ильясов.

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