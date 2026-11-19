Подмосковье получило кубок «Лидеры контроля» на форуме в Хабаровске
Подмосковье получило кубок «Лидеры контроля — 2026» на всероссийском форуме контрольных органов, который проходит в Хабаровске. Регион отметили за внедрение цифровых решений, использование беспилотных авиационных систем и развитие дистанционного надзора.
Координатором контрольно-надзорной деятельности в Подмосковье выступает Главгосстройнадзор Московской области. Награда стала признанием работы по модернизации системы контроля и внедрению технологичных методов проверки.
Форум организовали Минэкономразвития России, правительство Хабаровского края и Центр стратегических разработок при поддержке правительства России.