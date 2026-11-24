В Подмосковье планируют расширить возможности бизнеса по размещению контейнеров для раздельного сбора отходов. На ближайшем заседании Мособлдума рассмотрит законопроект, позволяющий арендовать областное имущество без торгов для установки баков для текстиля, стекла и других видов вторсырья, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Сейчас в регионе насчитывается более четырех тысяч контейнеров для сбора текстиля и почти 700 фандоматов. Свыше трех тысяч объектов появились благодаря возможности бесплатного размещения такой инфраструктуры на муниципальной земле.

Кроме того, в Подмосковье уже действует механизм льготной аренды областного имущества под фандоматы — за один рубль в год за квадратный метр. Теперь его предлагается распространить на другие виды контейнеров.

«По данным Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ежемесячно поступает порядка 120 заявок. И в случае принятия закона мы сможем их удовлетворить», — сказал председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин.

Предприниматели смогут размещать пункты приема вторсырья в том числе в административных зданиях и деловых центрах областной собственности. Арендаторы будут отвечать за содержание имущества, его сохранность и соблюдение санитарных и противопожарных требований.

Инициативу разработали в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».