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    Школьники Подмосковья представили проекты на конкурсе «Рузский агростартап»

    Фото: молодежный центр «Руза»

    В молодежном центре «Руза» 12 ноября подвели итоги конкурса-квеста «Рузский агростартап». В этом году участники вместо разработки бизнес-проектов прошли четыре этапа практических заданий, связанных с сельским хозяйством, краеведением и экологией.

    На первых трех этапах команды самостоятельно выполняли задания в течение почти месяца. Школьники искали растения с интересной историей, определяли их координаты, делали фотографии для ботанического атласа, беседовали с владельцами участков и готовили информационные постеры.

    Затем участникам предложили высушить один килограмм местных продуктов — яблок, грибов или ягод. Команды должны были рассчитать, насколько выгодно брать такие заготовки в экспедицию по сравнению с армейским сухим пайком, и представить результаты в видеоформате.

    Последним испытанием стала разработка экологичной упаковки. Для ее изготовления разрешалось использовать бечевку, воск, ткань, папье-маше, глину и сухие листья — материалы, способные разлагаться в почве.

    На финальной встрече команды представили свои работы жюри. В его состав вошли руководитель Фабричного квартала Оксана Боуш, хозяйка гастроарт-мастерской «СыроВарья» Варвара Максименко и предприниматель в сфере ветеринарии Анастасия Кондратьева.

    Первое место разделили команды «МАЛ» из Лидино и «Космодемьянцы» из Космодемьянской школы. Второе место занял «Зеленый компас» из Нестеровского лицея. Третьими стали «Ботаника 2.0» из лицея и команда «Первые» из Рузской школы № 3.

    Как сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области, конкурс провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель — познакомить школьников с профессиями агропромышленного комплекса и привлечь внимание к сельскохозяйственной отрасли.

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