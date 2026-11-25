В Дубне продолжается обновление парка Авиастроителей площадью 8,4 гектара. Завершить благоустройство и открыть территорию для посетителей планируют к концу года. Сейчас рабочие укладывают финишные покрытия. Ежедневно на объекте заняты пять человек и одна единица техники. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Пространство разделят на спортивную, детскую, мемориальную зоны, место для тихого отдыха и площадку для культурных мероприятий. Для любителей активного отдыха оборудуют памп-трек. В детской части уже появились две площадки с безопасным покрытием и игровыми комплексами для разных возрастов.

Для прогулок обустроят маршрут с беседками и скамейками. В мемориальной зоне сохранят существующие памятники, дополнив территорию декоративными растениями и вазонами с многолетниками.

На дорожках уложат асфальтобетон и плитку, а беговую дорожку и площадки для спорта и игр оборудуют соответствующими покрытиями, в том числе из резиновой крошки. При озеленении сохранят здоровые деревья, удалят сухостой и высадят новые деревья, кустарники и многолетние растения.

Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».