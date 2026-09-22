Кабинет релаксации открыли для беременных в Сергиевом Посаде

В акушерском отделении патологии беременности Сергиево-Посадского роддома начал работать кабинет релаксации для психологической поддержки пациенток. Женщины, находящиеся на сохранении, могут отдохнуть от больничной обстановки, заняться творчеством или провести время за чтением, сообщили в региональном Минздраве.

В кабинете собрали все необходимое для спокойного досуга. Пациенткам доступны художественные книги и литература о беременности, антистресс-раскраски, наборы для вязания, настольные игры и деревянные фигурки для росписи. Расслабиться можно под легкую музыку, а также за рисованием песком на специальном столе с подсветкой.

«Мы создали все условия, чтобы вы могли отдохнуть душой: заняться медитативным раскрашиванием, которое успокаивает, или почитать любимую художественную литературу. Пусть эти минуты покоя подарят вам силы и хорошее настроение», — рассказала старшая акушерка отделения патологии беременности Анна Бирюкова.

В роддоме отмечают, что эмоциональное состояние женщины важно во время беременности. Поэтому в отделении стараются создать для пациенток спокойную и комфортную обстановку. Новый кабинет позволяет будущим мамам переключиться с переживаний на приятные занятия и провести время в более расслабленной атмосфере.

Кабинет релаксации открыт для всех пациенток отделения патологии беременности.