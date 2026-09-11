Спортсмены из Люберец выступили на всероссийском турнире по самбо

Самбисты из городского округа Люберцы завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок пяти морей» в Астрахани. В активе команды — две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

В турнире приняли участие 165 спортсменов из 23 регионов России. Команда городского округа Люберцы успешно выступила на старте сезона, завоевав две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Победителями соревнований стали Виктор Тулукин и Луиза Ахсарова. Серебряные награды получили Амир Хидиров, Виктория Соломина, София Манохина и Алина Алексеева. Бронзовую медаль завоевала Анна Лобан.

Еще один представитель Люберец Никита Бугаков остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место.

«Поздравляю ребят с успешным выездом! Пусть это будет лишь начало ваших больших побед в спорте», — отметил вице-президент Федерации самбо Московской области, директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

Он также сообщил, что 12 сентября в спортивной школе олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском пройдет традиционный турнир по дзюдо, приуроченный ко Дню города. Начало соревнований — в 11:00, вход свободный.