Во Фрязине жителей бараков на улице Рабочей переселят в новые дома

Дома и бараки на улице Рабочей во Фрязине, построенные около 70 лет назад, включили в программу реновации. Жителей переселят в новые 17-этажки, которые возведут на территории бывшей военной части рядом с существующей застройкой. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

По словам жителей, несмотря на ежегодные ремонты, состояние старых зданий остается неудовлетворительным. Наталья Спорышева, проживающая в одном из домов 42 года, рассказала о сырости, провалах конструкций и появлении грибка в подъезде.

Строительство новых домов началось в 2024 году, завершить его планируют в 2028-м. В новых кварталах предусмотрены детские площадки, парковка и озеленение.

Сейчас в Московской области реализуются 23 проекта комплексного развития территорий по инициативе органов местного самоуправления. До конца 2026 года планируется расселить 27 тысяч квадратных метров жилья, а всего в рамках проектов — более 200 тысяч квадратных метров.

Программы охватывают 13 округов Московской области, в том числе Фрязино, Мытищи, Балашиху, Одинцовский, Раменский, Дубну, Серпухов, Пушкинский, Королев, Химки, Подольск, Наро-Фоминский и Коломну.