Первый день голосования завершился в Балашихе

Участковые избирательные комиссии Балашихи завершили работу в первый день выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Все участки закрылись в 20:00.

Свою гражданскую позицию в первый день выборов выразил глава округа Сергей Юров. Он проголосовал на избирательном участке № 74 — это школа № 18 в деревне Черное, которая в этом учебном году открылась после капитального ремонта.

Голосование продолжится 19 и 20 сентября. В Балашихе работают 183 участковые избирательные комиссии. Жителям доступны несколько форм участия: голосование на участке, на дому, дистанционное электронное голосование, а также голосование по месту нахождения.

Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале госуслуг, на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.