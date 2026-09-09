Джазовый фестиваль пройдет в Люберцах 12 сентября

12 сентября в Летнем парке Малаховки городского округа Люберцы состоится фестиваль «Парк: Арт&Джаз», объединяющий классическое изобразительное искусство, современные танцевальные практики и джазовую музыку. Основная концепция мероприятия — синергия визуального, пластического и музыкального искусства, позволяющая каждому участнику проявить себя как зритель и соавтор творческого процесса.

Центральным событием фестиваля станет вернисаж под открытым небом, организованный при поддержке Союза художников Подмосковья. Посетители увидят более 35 произведений современных мастеров в неформальной обстановке парка. Особое внимание уделено формату «Диалоги с художниками» — интерактивным сессиям, в ходе которых авторы поделятся секретами мастерства и ответят на вопросы аудитории.

Для гостей фестиваля также подготовлены мастер-классы: тренировка «джаз-йога» для любителей баланса и осознанности, а также танцевальный мастер-класс для поклонников ритма. На сцене Летнего парка выступят профессиональные музыканты — Алексей Кузнецов (гитара), Григорий Малакян (контрабас), Иван Клочков (саксофон) и Игорь Игнатов (ударные), чье мастерство позволит гостям почувствовать глубину джазовой импровизации.

Начало фестиваля в 14:00. Вход свободный для всех желающих. Возрастные ограничения отсутствуют (0+).