В Подмосковье завершили стажировку по профориентации студентов колледжей

В колледже «Энергия» в Московской области завершилась стажировка слушателей программы повышения квалификации «Реализация системы профессионально-трудового воспитания обучающихся СПО». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

С 28 по 30 октября более 40 представителей колледжей из разных регионов России работали над проектами по внедрению модели профессионально-трудового воспитания в образовательный процесс.

Практическая часть стажировки прошла на двух площадках: в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области и в Центре технологии машиностроения Подмосковного колледжа «Энергия». Участники прошли экскурсионную программу по трем подразделениям колледжа, познакомились с практикой военно-патриотического воспитания курсантов, осмотрели мастерские с современным оборудованием, посетили площадки чемпионата «Профессионалы», пообщались с работодателями и педагогами.

Итогом стажировки стала аттестация, на которой семь команд представили проекты по организации профессионально-трудового воспитания студентов. По завершении программы участникам вручили удостоверения о повышении квалификации.