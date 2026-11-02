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    В Подмосковье завершили стажировку по профориентации студентов колледжей

    Фото: Министерство образования Московской области

    В колледже «Энергия» в Московской области завершилась стажировка слушателей программы повышения квалификации «Реализация системы профессионально-трудового воспитания обучающихся СПО». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    С 28 по 30 октября более 40 представителей колледжей из разных регионов России работали над проектами по внедрению модели профессионально-трудового воспитания в образовательный процесс.

    Практическая часть стажировки прошла на двух площадках: в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области и в Центре технологии машиностроения Подмосковного колледжа «Энергия». Участники прошли экскурсионную программу по трем подразделениям колледжа, познакомились с практикой военно-патриотического воспитания курсантов, осмотрели мастерские с современным оборудованием, посетили площадки чемпионата «Профессионалы», пообщались с работодателями и педагогами.

    Итогом стажировки стала аттестация, на которой семь команд представили проекты по организации профессионально-трудового воспитания студентов. По завершении программы участникам вручили удостоверения о повышении квалификации.

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