Турнир по дзюдо и сумо прошел в Серебряных Прудах

Соревнования прошли в Серебряных Прудах уже в 26-й раз и собрали более 150 спортсменов из Тулы, Рязани и Подмосковья. Традиционный турнир по дзюдо и сумо посвящен памяти Героя России Сергея Фирсова.

Старший лейтенант Фирсов в 1995 году возглавлял группу разведчиков, которая исследовала захваченную часть Грозного. Они попали в подготовленную террористами засаду. Пятеро морских пехотинцев сражались до последнего патрона против нескольких десятков вооруженных боевиков. Разведчики на протяжении четырех часов держали свои позиции, но силы явно были не равны.

«Память — это самое главное, поэтому такие турниры необходимы, чтобы дети, молодежь воспитывались на достойных примерах и становились сильнее, мудрее», — отметил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Павел Четверкин.

Схватки были напряженными, спортсмены боролись за каждую медаль. Всего на турнире было разыграно 17 комплектов наград.