Министерство экологии и природопользования Московской области запустило на базе ГИС «ЭкоМониторинг» механизм, который автоматически выявляет юрлица, обязанные встать на учет как объекты негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) по закону «Об охране окружающей среды». Об этом сообщило министерство.

Система в реальном времени собирает и нормализует данные ФНС, Росприроднадзора, ОМСУ и 2ГИС в едином реестре. Алгоритмы фильтруют и сравнивают базы, определяя организации, которым нужно встать на учет или актуализировать сведения о себе. Из ГИС сформирован целевой список на 48 тыс. предприятий.

Через систему межведомственного электронного документооборота запущена массовая рассылка уведомлений. Весь цикл, который раньше занимал месяцы, занял несколько дней. Статусы доставки и ответы предприятий фиксируются в карточках автоматически, ручной ввод данных исключен.

По данным министерства, система проверяет все городские округа, а информирование 48 тыс. предприятий сократилось с нескольких месяцев до нескольких дней. Время инспекторов освободили от ручных выгрузок из налоговой, составления списков в Excel и рассылки писем — ресурс направлен на выездные проверки и контроль экологической безопасности.