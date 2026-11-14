12 ноября в Доме детского творчества «Созвездие» состоялся праздничный концерт «Осенины» с участием Образцового коллектива Московской области — ансамбля русской народной песни и танца «Лебедушка». «Осенины» — древний славянский праздник встречи осени и благодарения за урожай.

В современной интерпретации праздник становится поводом напомнить о богатстве народной культуры и передать ее ценности новым поколениям.

В программе концерта прозвучали традиционные русские песни, а хореографические номера раскрыли красоту и энергетику фольклора. Выступление ансамбля «Лебедушка» стало примером бережного сохранения и популяризации народных традиций: в исполнении коллектива ожили старинные напевы, а танцы перенесли гостей праздника в атмосферу народного гуляния.

«Любовь к родной культуре складывается не из глав со страниц учебников, а из такого живого соприкосновения с традициями, песнями и мудростью наших предков. Благодарю педагогов „Созвездия“ и наставников ансамбля „Лебедушка“ за мастерство и преданность своему делу», — прокомментировала глава Химок Инна Федотова.

Концерт стал напоминанием о корнях и поводом собраться всей семьей. В песнях и движениях «Лебедушки» календарная осень осталась теплой, щедрой и красивой.