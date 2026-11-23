Ко Дню поисковика в Наро-Фоминском округе подвели итоги работы поисковых отрядов за 2026 год. За это время нашли останки 12 бойцов и командиров Великой Отечественной войны и два носителя информации.

Один из носителей удалось прочесть: Григорий Федорович Костенко, 1902 года рождения, уроженец УССР. Служил в 338-й стрелковой дивизии, погиб в середине декабря. Второй носитель сейчас на экспертизе. Одно ясно: этот боец воевал в Латышской дивизии и погиб в декабре 1941 года в боях за освобождение Наро-Фоминска.

«Наро-Фоминская экспедиция» объединила ребят из трех отрядов: «Бумеранг-ДОСААФ», «Ополченец» и «Патриот». Они идут по местам боев вместе.

Четверо защитников Отечества в этом году обрели покой. Так было с красноармейцем Иваном Васильевичем Комаровым: он погиб в октябре 1941 года при наступлении немецких частей на Верею и считался пропавшим без вести до осени 2025 года. В мае его останки захоронили в деревне Устье.

В рамках проекта «Небо Родины» нашли два новых места падения самолетов — Ил-2 и МиГ-3, работы там продолжаются. Установили имена и судьбы двух экипажей Пе-2, поставили три мемориальных знака.