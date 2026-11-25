Встреча по контролю за организацией питания прошла 25 ноября в школе № 1 в Можайске. Пять родителей учеников начальных классов лично оценили работу столовой и попробовали утренние блюда, которые ежедневно получают дети.

Вместе с членами родительского комитета столовую посетили заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, ее заместитель Жанна Василенкова и директор школы Надежда Камозина.

Специалисты показали гостям, как устроена работа кухни, и пояснили, что каждую порцию выдают строго по утвержденной граммовке. Меню составляют с учетом энергетической ценности и состава продуктов, поэтому оно полностью отвечает санитарным нормам. Все блюда готовят непосредственно в пищеблоке учебного заведения, что помогает сохранять их свежесть.

Во время дегустации участники проверки оценили вкус и внешний вид завтраков. По итогам визита родители положительно отозвались о качестве еды и отметили, что спокойны за питание своих детей.