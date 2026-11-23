Студентка структурного подразделения № 6 колледжа «Подмосковье» в Клину Александра Легостинова заняла первое место во Всероссийском конкурсе молодых урбанистов «Краса ЖКХ». Она победила в номинации «Изменение форм организации взаимодействия с собственниками помещений в МКД», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Александра подготовила проект «Компас ЖКХ» под руководством мастера производственного обучения Натальи Ненашевой и преподавателя Ирины Шмыковой. Проект представляет собой сайт, на котором жители могут узнать, к какой управляющей компании прикреплен дом, а также направить обращение или заявку о проблемах дома или во дворе.

Победа Александры подтверждает, что студенты колледжей могут уже во время обучения участвовать в решении практических профессиональных задач, отметили в пресс-службе.