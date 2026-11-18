В Московской области дорожные службы провели ночную противогололедную обработку региональной сети из-за мокрого снега. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для работ привлекли более 170 комбинированных дорожных машин. Всего обработали около 4,4 тысячи километров региональных автодорог, уделив внимание потенциально опасным участкам.

Днем на дежурстве находятся больше 300 единиц спецтехники, в том числе порядка 270 комбинированных дорожных машин, а также 940 дорожных рабочих. Службы продолжают следить за изменениями погоды.

По прогнозам синоптиков, завтра воздух в Московском регионе прогреется до +4 градусов. При этом сохраняется вероятность гололедицы и выпадения мокрого снега.

Водителям напомнили о мерах предосторожности: рекомендуется отказаться от поездок на летних шинах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В случае ЧП нужно звонить по единому номеру 112.