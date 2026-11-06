Управляющие компании Подмосковья оштрафовали на 3 млн рублей за неделю

В Подмосковье рассмотрели 28 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в 19 муниципалитетах. Общая сумма назначенных штрафов составила 3,4 миллиона рублей.

Разбирательства проводили руководителиминистерства по содержанию территорий региона. Поводом для привлечения организаций к ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, в том числе грубые, а также несоблюдение нормативов и графиков предоставления коммунальных услуг.

Из 28 дел завершили рассмотрение 21. Еще пять материалов отложили, чтобы установить дополнительные обстоятельства, имеющие значение для принятия решения. Два дела вернули на доработку.

По каждому завершенному разбирательству вынесли постановление на основании изученных доказательств. Исполнение предписаний и устранение нарушений жилищного законодательства остаются на контроле регионального министерства.