Конкурс среди мастеров ЖКХ «Лучший по профессии» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался 25-й конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Участники из ресурсоснабжающих организаций региона продемонстрируют навыки и поборются за призовые места в трех основных номинациях: «Лучшая аварийно-восстановительная бригада», «Лучший электромонтер» и «Лучший специалист КИПиА».

Второй год подряд в программу включена дополнительная категория «ЖКХ — дело семейное». В ней представители профессиональных династий представят свои истории в формате видеопрезентаций.

Как отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, за четверть века формат состязания изменился: теперь особое внимание уделяют не только индивидуальным навыкам, но и взаимодействию специалистов. В частности, аварийно-восстановительные бригады оценивают как единые команды, от слаженности которых зависит оперативность устранения коммунальных аварий.

Отдельное испытание предусмотрено для электромонтеров и слесарей КИПиА. Им предстоит выполнить связанные задачи: один участник должен смонтировать электрооборудование, другой — настроить его. Подобное взаимодействие необходимо при сбоях автоматики и перебоях с электроснабжением коммунальных объектов.

Конкурсная программа состоит из трех этапов. Сначала организаторы проверят оснащение аварийно-восстановительных бригад по специальному чек-листу. Затем участники выполнят практические задания, связанные с земляными и инженерными работами. Завершится мероприятие церемонией награждения.

В каждой номинации определят по три победителя. Финалисты получат призы.