Ремонт детского сада при гимназии № 17 в Королеве завершат в этом году

В Королеве капитальный ремонт детского сада гимназии № 17 выполнен более чем на 50%. Завершить обновление здания планируют до конца 2026 года, передает РИАМО.

«Сейчас заканчиваем работы по инженерным системам и вентиляции. Слаботочные системы по второму этажу у нас закончены, сейчас перешли на первый этаж. Здесь уже 50% таких систем выполнено», — рассказал начальник участка Владимир Боронзенцев.

В здании полностью проложили трубы горячего и холодного водоснабжения, на 90% смонтировали канализацию. Специалисты продолжают установку инженерного оборудования и укладку плитки на лестницах.

Одновременно строители приводят в порядок прилегающую территорию. Благоустройство выполнено на 30–40%: установлены бордюры, началось асфальтирование площадки под игровое оборудование, появились первые клумбы.

«Готовность объекта превышает 50%», — подчеркнул Боронзенцев.

Ежедневно на объекте задействованы от 35 до 40 рабочих. Ремонт внутренних помещений и благоустройство территории проводят параллельно.