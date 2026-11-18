Отопительный сезон в разгаре, а в квартирах приходится кутаться в плед, получая при этом полные квитанции за ЖКУ? Добиться решения проблемы и перерасчета можно с помощью депутатов или самостоятельно, напомнила депутат Мособлдумы Диана Алумянц.

В общественную приемную партии в Серпухове обратился житель улицы Крупской Владимир Митин с жалобой на отсутствие отопления. На прием пригласили заместителя директора МБУ «Жилищник».

«Житель пожаловался, что отопление включили во всем доме, кроме его подъезда. Представитель УК пояснил: при запуске системы произошла сильная утечка. Специалисты ежедневно искали место прорыва вместе с собственником, в итоге нашли и устранили проблему. После этого подачу тепла возобновили», — рассказала Диана Алумянц.

Так как факт отсутствия отопления официально подтвержден управляющей компанией, жители написали заявление, им сделают перерасчет за весь период, пока в квартирах не было тепла.

«В подобных ситуациях жители всегда могут обратиться за помощью к депутатам, которые помогут наладить диалог с управляющей компанией. Каждая решенная проблема снижает количество нарушений в будущем и повышает в целом качество услуг», — пояснила Алумянц.

Как зафиксировать нарушение?

Если же вы решили действовать самостоятельно, важно правильно зафиксировать нарушение. Коммунальные службы оценивают качество отопления по температуре воздуха в комнате: в обычном помещении должно быть не ниже +18 градусов, в угловом — не ниже +20 градусов. С полуночи до пяти утра допустимо снижение максимум на три градуса. Если днем в квартире холоднее нормы, плата снижается на 0,15% за каждый недостающий градус, а при температуре ниже +12 градусов услуга не оплачивается вовсе.

Чтобы замеры были корректными, закройте окна, встаньте в центре самой большой комнаты и держите термометр в метре от пола и минимум в полуметре от наружных стен и батарей.

Обычного фото градусника для перерасчета недостаточно — нужен официальный акт. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу и запишите номер заявки, время звонка и фамилию диспетчера. Сотрудники УК обязаны прийти в течение двух часов (если не согласовано другое время), провести замеры и составить акт в двух экземплярах, один из которых остается у вас.

Если коммунальщики не пришли вовремя, пригласите двух соседей и председателя совета дома: замерьте температуру вместе и составьте акт в свободной форме. Документ за вашими подписями имеет полную юридическую силу.

Дополнительно оформите заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) через «Госуслуги», выбрав категорию «Отопление» и прикрепив акт. Обращение уйдет на контроль в администрацию округа и Госжилинспекцию.

Возврат переплаты можно оформить дистанционно

Когда подачу тепла восстановят, можно подавать заявление на возврат переплаты. Сделать это дистанционно удобно через личный кабинет на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», выбрав раздел «Отправить обращение» и тему «Расчеты и начисления».

Также официальную претензию напрямую в УК или ресурсоснабжающую организацию можно отправить через портал ГИС ЖКХ под учетной записью «Госуслуг». Во всех случаях к обращению нужно прикрепить скан или четкое фото акта.

Если удобнее подать документы лично, отнесите заявление в двух экземплярах и копию акта в клиентский офис МосОблЕИРЦ или приемную УК — на вашем экземпляре обязаны поставить печать, дату и входящий номер.

Куда жаловаться в случае отказа?

Если управляющая компания игнорирует обращения, подключите надзорные органы. Оставьте жалобу на портале «Добродел» в категории «Многоквартирные дома» (подкатегория «Работа центрального отопления») или позвоните на единую горячую линию по номеру 122.

В случае письменного отказа или отсутствия ответа дольше 10 рабочих дней направьте обращение через Госуслуги в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области либо в Роспотребнадзор. Штрафы для УК превышают сумму перерасчета, поэтому средства обычно возвращают сразу после первой проверки.

В Подмосковье по Народной программе «Единой России» идет самое масштабное в истории региона обновление жилищно-коммунальной системы. За пять лет реконструировано 500 объектов тепло- и водоснабжения, проложено около тысячи километров новых теплосетей, построено и отремонтировано свыше 500 объектов питьевого водоснабжения, модернизировано 15 крупных очистных сооружений, капитально отремонтировано около 16 тысяч МКД. В планах до 2031 года — реконструкция более 550 объектов коммунального хозяйства.