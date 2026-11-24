В Московской области с 16 по 20 ноября 2026 года выставили на земельно-имущественные торги 238 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.

Из них 103 земельных участка сдаются в аренду, 121 участок и шесть зданий с участками выставлены на продажу. Также на торги выставили четыре нежилых помещения на продажу, два в аренду и два объекта под водопользование.

Участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство подходят для возведения частного дома. В городском округе Кашира сдается в аренду участок площадью 10 соток в микрорайоне Ожерелье с начальной ценой 109 749 рублей в год. В Можайском муниципальном округе продается участок почти 28 соток в деревне Левашово, начальная цена — 978 794,4 рубля.

Для бизнеса в Электростали продается здание с земельным участком площадью 2 561,5 квадратных метра с начальной ценой 15 318 000 рублей.

Выбрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.