Жителям Подмосковья напомнили правила использования мусоропроводов
Жителям многоквартирных домов Подмосковья напомнили о правилах использования мусоропроводов. Нарушение этих требований приводит к засорам и поломкам. Об этом сообщили в региональном Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
По данным управляющих организаций, причиной неисправностей нередко становятся предметы, которые нельзя выбрасывать через мусоропровод. Среди них — матрасы, подушки и бытовая техника, в том числе микроволновые печи.
Чтобы избежать засоров и повреждений системы, жителям рекомендуют соблюдать несколько правил:
- не выбрасывать крупногабаритные и строительные отходы, горящие и тлеющие предметы, включая окурки;
- не сбрасывать опасные отходы — батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры;
- не выливать жидкости в мусоропровод;
- помещать обычные бытовые отходы в плотно завязанные пакеты;
- закрывать клапан после каждого использования.
Если мусоропровод засорился, оставлять отходы в подъезде не следует. О неисправности нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО. Для утилизации мусора необходимо воспользоваться контейнерной площадкой возле дома.с домом.