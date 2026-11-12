Жителям Подмосковья напомнили правила использования мусоропроводов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жителям многоквартирных домов Подмосковья напомнили о правилах использования мусоропроводов. Нарушение этих требований приводит к засорам и поломкам. Об этом сообщили в региональном Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

По данным управляющих организаций, причиной неисправностей нередко становятся предметы, которые нельзя выбрасывать через мусоропровод. Среди них — матрасы, подушки и бытовая техника, в том числе микроволновые печи.

Чтобы избежать засоров и повреждений системы, жителям рекомендуют соблюдать несколько правил:

не выбрасывать крупногабаритные и строительные отходы, горящие и тлеющие предметы, включая окурки;

не сбрасывать опасные отходы — батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры;

не выливать жидкости в мусоропровод;

помещать обычные бытовые отходы в плотно завязанные пакеты;

закрывать клапан после каждого использования.

Если мусоропровод засорился, оставлять отходы в подъезде не следует. О неисправности нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО. Для утилизации мусора необходимо воспользоваться контейнерной площадкой возле дома.с домом.