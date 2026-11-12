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    Жителям Подмосковья напомнили правила использования мусоропроводов

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    Жителям многоквартирных домов Подмосковья напомнили о правилах использования мусоропроводов. Нарушение этих требований приводит к засорам и поломкам. Об этом сообщили в региональном Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

    По данным управляющих организаций, причиной неисправностей нередко становятся предметы, которые нельзя выбрасывать через мусоропровод. Среди них — матрасы, подушки и бытовая техника, в том числе микроволновые печи.

    Чтобы избежать засоров и повреждений системы, жителям рекомендуют соблюдать несколько правил:

    Если мусоропровод засорился, оставлять отходы в подъезде не следует. О неисправности нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО. Для утилизации мусора необходимо воспользоваться контейнерной площадкой возле дома.с домом.