Тротуар на улице Мичурина начали обустраивать в Химках

В Химках на улице Мичурина вдоль домов 17 и 21 начали обустраивать тротуар. Специалисты укладывают асфальтовое покрытие и устанавливают бортовые камни.

Протяженность тротуара составит около 300 метров, ширина — 2 метра. Также рабочие наводят порядок на прилегающей территории.

В 2026 году в Химках планируют обустроить 65 дорожек — почти втрое больше, чем в прошлом году. На сегодня работы завершены на 56 объектах, еще на 10 участках они продолжаются.

Адресный перечень на 2026 год формировали с учетом мнения жителей: предложения собирали во время выездных администраций и встреч с представителями власти. Приоритет отдают маршрутам к школам, детским садам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта. В Химках развивают пешеходную инфраструктуру в рамках Народной программы «Единой России», которая действует в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.