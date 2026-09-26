Клуб бокса «Угреша» откроют после ремонта в Дзержинском

Специалисты обновили входную группу, установили новые двери в раздевалках, заменили вентиляционные системы, обновили сантехнику и поставили современные душевые боксы. В октябре клуб отметит свое десятилетие.

Директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош отметил, что в коридоре демонтировали старый ламинат и уложили практичный керамогранит, обновили отделку стен, добавив акцентные панели с имитацией кирпичной кладки. Потолок сделали черным и установили дизайнерскую подсветку. Родители юных спортсменов и сами дети говорят, что получилось очень стильно.

Также в помещении клуба проверили системы видеонаблюдения и пожаротушения. В обновленном пространстве скоро появится небольшой музей, где выставят кубки и награды. Кроме того, установят стенд, посвященный основателю секции бокса в Дзержинском, мастеру спорта СССР Василию Долбитикову, воспитавшему не одно поколение боксеров.

Сегодня в клубе «Угреша» занимаются более 120 спортсменов. Он также является тренировочной площадкой для воспитанников отделения бокса спортивной школы «Орбита».