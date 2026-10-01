Первое заседание Московской областной думы VIII созыва состоялось 1 октября. О необходимости сохранять связь с жителями и выполнять их наказы заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который открыл встречу.

Глава региона отметил высокую активность жителей на прошедших выборах и подчеркнул важность работы депутатов непосредственно на местах. По его словам, решения власти должны учитывать обращения и запросы, которые обсуждались во время встреч в муниципалитетах. «Голосование было за различные партии, но высокое доверие оказано „Единой России“. Вчера состоялось первое заседание Государственной думы, где выступал наш президент, — точнее и лучше акценты сложно расставить. Уверен, что их разделяет каждый здесь присутствующий. Смысл нашей работы — исполнительной, законодательной власти — оправдывать ожидания и наказы, все, о чем мы говорили на встречах в разных локациях нашего Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев.

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По его словам, жители должны ощущать внимание и заботу.

Губернатор также пожелал депутатам нового созыва плодотворной работы и призвал их не отрываться от проблем жителей. «Знаю, традиционно наши депутаты работают в округах. Уверен, что этот принцип по-прежнему будет решающим для всей команды», — подчеркнул Андрей Воробьев. Приоритеты Мособлдумы нового созыва На первом заседании председателем Мособлдумы вновь избрали Игоря Брынцалова. Кроме того, определили его заместителей и составы комитетов. В новом созыве работают 50 депутатов от пяти партий. Состав парламента обновился более чем наполовину. В частности, речь идет о девяти депутатах младше 35 лет, среди которых участник СВО Сергей Пешкин из Краснознаменска. Брынцалов отметил, что в ближайшие пять лет команда намерена сосредоточиться на выполнении наказов жителей, поддержке участников СВО и их семей, помощи многодетным семьям, а также развитии социальной и транспортной инфраструктуры.

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«Наш базовый принцип сохраняется: депутаты продолжат активно работать в округах и постоянно держать прямую связь с избирателями. Приоритетом остаются участники специальной военной операции и их близкие: продолжим развивать для них меры поддержки от реабилитации до помощи в трудоустройстве. Отдельная тема — семьи с детьми, прежде всего многодетные. Таких семей в Подмосковье становится все больше — уже около 120 тысяч. Законы должны успевать за этим ростом и отвечать потребностям родителей», — сказал Игорь Брынцалов.

Наказы жителей В рамках предвыборной кампании в Народную программу «Единой России» вошло более 920 тысяч предложений жителей региона. Значительная часть обращений касается благоустройства, жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии и развития дорожной сети.

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За предыдущие пять лет депутаты Мособлдумы седьмого созыва провели около 39 тысяч приемов жителей, рассмотрели более 100 тысяч обращений и приняли свыше 1,3 тысячи законов.

Кроме того, в Госдуму внесли 26 законодательных инициатив, 11 из которых впоследствии были приняты.