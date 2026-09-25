Спектакль по пьесе Надежды Птушкиной покажут в Щелкове 3 октября
В Щелковском историко-художественном музее 3 октября покажут спектакль «Пока она умирала» по одноименной пьесе Надежды Птушкиной. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.
Актеры любительского театра «Атмосфера» под руководством актрисы театра и кино Анастасии Гребенниковой представят лирическую комедию о матери и дочери, в жизнь которых череда случайностей приносит неожиданные и приятные перемены.
Начало спектакля в 18:00. Возрастное ограничение — 6+.
Билеты можно приобрести в кассе Щелковского историко-художественного музея. Адрес: Московская область, город Щелково, улица Советская, дом № 54.
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