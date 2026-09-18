Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-курс по финансовой грамотности

С 22 сентября школьники 5–11 классов и студенты техникумов и колледжей из Подмосковья смогут присоединиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности. Участникам расскажут, как грамотно распоряжаться деньгами, оценивать финансовые риски и пользоваться современными инструментами, сообщили в региональном Мингосуправления.

Программа направлена на формирование у подростков навыков осознанного обращения с финансами.

Курс состоит из пяти тематических модулей, в каждом — от четырех до шести уроков. Участники последовательно разберут основные темы финансовой грамотности — от истории денег до основ инвестирования. Каждый модуль представлен в формате отдельной истории со своими героями и локациями.

Чтобы принять участие, нужно выбрать занятие, дату и время в расписании или каталоге, а затем зарегистрироваться. Подключиться можно самостоятельно или вместе с классом либо учебной группой. Все участники получат сертификаты.

Первый урок осенней сессии пройдет 22 сентября и будет посвящен цифровому рублю. Зарегистрироваться и посмотреть расписание можно на сайте проекта «Дни финансовой грамотности».