Футболисты «Солнечногорска» забили 4 гола в ворота соперника

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

ФК «Солнечногорск» одержал победу над СШ «Лыткарино» в 21-м туре чемпионата Московской области по футболу в лиге «А». Домашняя встреча на стадионе «Металлург» завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте — первый гол в ворота соперника забил Руслан Шаповалов. Через 17 минут Александр Шабичев увеличил преимущество команды, а после перерыва Шаповалов оформил дубль, отличившись на 49-й минуте.

На 59-й минуте Михаил Сапронович забил четвертый мяч хозяев и установил итоговый результат встречи — 4:1.

Благодаря этой победе ФК «Солнечногорск» улучшил свое положение в турнирной таблице и поднялся на 7-е место. После 21 матча команда имеет в активе 9 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

Следующую игру в рамках чемпионата футболисты проведут на выезде. 26 сентября в 15:00 «Солнечногорск» встретится с ФК «Гэлакси» в Люберцах.