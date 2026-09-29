Подготовка к отопительному сезону завершилась в Химках

В Химках подготовили инфраструктуру к отопительному сезону. Для оперативного реагирования на аварии сформированы дежурные бригады.

В Химках коммунальные службы проверили и подготовили к работе тепловые сети, котельные и центральные тепловые пункты.

Гидравлические испытания затронули более 500 километров тепловых сетей, к сезону подготовили 106 центральных тепловых пунктов и 21 котельную. На девяти ЦТП проведена реконструкция — установлены системы автоматического ввода резерва и плавного пуска, заменены насосы, теплообменники и запорная арматура. Для контроля теплоснабжения внедрена цифровая система удаленного мониторинга, а системы охраны модернизированы на 99 объектах.

По инвестиционной программе 2026 года реконструировано 4,1 километра сетей. В частности, обновлен участок магистрали М‑25 протяженностью 1,26 км, выполнены работы на улице Репина и улице 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах Новогорск, Подрезково, Сходня, Левобережный и других территориях округа.

Теплоснабжающие организации провели противоаварийную тренировку — в ее рамках отработали действия при нештатных ситуациях.

Старт отопительного сезона намечен на 1 октября. Подключение будет поэтапным: сначала тепло подадут на социальные объекты, затем — в жилые дома.

В первые дни после запуска в системе может появляться воздух — из‑за этого в батареях возможен шум или неравномерный прогрев радиаторов. Такие моменты специалисты устраняют в рабочем порядке.