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    Подмосковные энергетики подключили Безыменскую школу в Новоазовске к сетям

    Фото: Мособлэнерго

    В Новоазовске завершили работы по подключению Безыменской школы к электрическим сетям. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Энергетики смонтировали новую трансформаторную подстанцию с современным силовым трансформатором и проложили три линии электропередачи общей протяженностью порядка 200 метров: воздушную линию высокого напряжения 10 киловольт и две кабельные линии 0,4 киловольта для подключения школы. Школа получила 300 киловатт мощности для учебных кабинетов, освещения, оборудования и повседневной работы здания.

    Новое оборудование подстанции также снижает риск внезапных отключений из-за изношенных или недостаточных по мощности электроустановок.

    «Поддержка подшефных территорий Донецкой Народной Республики — это не просто техническая задача, а наша общая ответственность за будущее детей, которые должны учиться в нормальных, безопасных условиях. В Новоазовске мы завершили подключение Безыменской школы к электрическим сетям, и теперь ученики и педагоги могут не беспокоиться о перебоях в подаче электричества», — отметил Воропанов.

    Работы стали частью комплексной работы «Мособлэнерго» по восстановлению электросетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике.

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