Вечером 24 ноября загруженность дорог Московской области составила 7 баллов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. В условиях снегопада важно учитывать погодные условия и быть особенно осторожными при движении.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.