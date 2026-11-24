23 ноября в Наро-Фоминске определили финалистов муниципального этапа конкурса «Воспитатель года — 2026». В заключительный тур вышли пять участниц из девяти педагогов, боровшихся за звание лучшего воспитателя округа.

Конкурс стартовал 13 ноября на базе дошкольного отделения Наро-Фоминской школы № 4 имени В. В. Завадского. Программа позволила воспитателям представить свой профессиональный опыт, показать, как они работают с детьми и взаимодействуют с родителями. В первом туре участницы подготовили заочные визитные карточки «Я — педагог». Во втором представили авторские разработки в испытании «Моя педагогическая находка» и провели мастер-классы в рамках «Мастерской педагога». Третий тур включал открытые мероприятия с детьми разных возрастных групп и просветительские встречи с родителями.

По итогам испытаний в финал вышли Нина Векшенкова — воспитатель Алабинской школы имени Героев России С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева, Александра Гайворонская — воспитатель Наро-Фоминской школы № 1, Анжела Зиямудинова — воспитатель Апрелевской школы № 3, Лидия Смирнова — воспитатель Селятинской школы № 1 и Оксана Комова — воспитатель Наро-Фоминской школы № 6.

Финальное испытание «Профессиональный разговор» состоится 25 ноября в формате круглого стола. По его результатам определят победителя муниципального этапа, который представит Наро-Фоминский округ на областном конкурсе «Воспитатель года — 2027». Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов, распространение передового опыта и повышение престижа профессии воспитателя.