Восстановить историю бойца, вернуть ему имя и возможность обрести покой на родной земле удалось поисковому отряду «Восток» из Электрогорска. Останки Федора Рубцова, пропавшего без вести в 1941 году, обнаружили в августе.

Установить личность военнослужащего удалось благодаря записке, найденной в солдатском медальоне. В октябре его останки с воинскими почестями предали земле на малой родине, рядом с родными. Более 80 лет семья не знала о судьбе Федора Рубцова. Благодаря работе поисковой команды под руководством Егора Черналова память о герое вернули его близким.

Поисковое движение в Подмосковье объединяет 12 организаций, 113 отрядов и более 3 тысяч человек. Только в 2026 году поисковики провели свыше 300 экспедиций, обнаружили останки 54 защитников Москвы и установили пять имен.

Сохранение исторической памяти — наша общая ответственность перед прошлым и будущими поколениями. Пока мы помним о подвиге защитников Отечества, их имена и история продолжают жить.