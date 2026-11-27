С начала 2026 года жители Московской области более 45 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой по уведомлению администрации о начале строительства объекта ИЖС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга позволяет оформить документы без личного обращения в администрацию. Достаточно заполнить заявление на регпортале и приложить обязательные документы, ответ придет в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

В ведомстве отметили, что в карточке услуги работает экспертная система. Она проверяет, правильно ли планируемый дом расположен на участке относительно его границ.

Перед началом строительных работ собственник земельного участка должен подать уведомление о планируемом строительстве дома. Для удобства заявителей предусмотрена предварительная проверка ограничений использования участка посредством Геопортала Подмосковья.