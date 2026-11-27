Мингосуправления Подмосковья опубликовало архивные фото матерей с детьми
В преддверии Дня матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья опубликовало архивные снимки разных лет, где запечатлены матери с детьми. Об этом сообщило ведомство.
Фотографии предоставлены Центральным государственным архивом Московской области. На кадрах преимущественно 1950-х годов — маленькие зарисовки из жизни: жительница Ухтомского района помогает сыну готовить уроки, мама гуляет с коляской на территории дачи в поселке Щербинка, доярка и врач читают книги своим детям и рисуют с ними, а инженер и мать-героиня готовится встречать гостей в новой квартире.
Как отметили в ведомстве, эти истории знакомы и современным мамам.
В Мингосуправлении напомнили, что в регионе работает Единая информационная система «Архивы Подмосковья» — электронный каталог, который объединяет базу данных государственного архива Московской области, систему поиска документов Архивного фонда и электронные услуги для граждан и организаций.