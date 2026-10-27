Депутат Мособлдумы провел встречу с общественниками в Подольске

Участие во встрече приняли активисты «Молодой гвардии Единой России», подольской организации «Российский союз молодежи», «Волонтеров Подмосковья», «Молодежной лиги», а также представители комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации Подольска. Каждый рассказал о своей работе: от гуманитарных сборов до творческих и просветительских проектов. Виктор Щукин предложил несколько идей по развитию проектов и подчеркнул, что депутатский корпус открыт к совместной работе.

«Волонтерство в Подольске сегодня — это не просто набор отдельных направлений, а целостная система. Она включает в себя помощь на передовой, работу с молодежью, экологические и культурные инициативы. За каждой из них стоят неравнодушные люди, которые не ждут, пока их попросят о помощи. Мы как депутатский корпус всегда рядом и готовы поддержать эти начинания», — рассказал Виктор Щукин.

В округе работают свыше 20 молодежных организаций, а в «Волонтерах Подмосковья» состоят более 5 тысяч человек.