Подмосковные лесничие предупредили об осенней активности клещей

В подмосковных лесах клещи устроили «бархатный сезон»: прохладная октябрьская погода для них оказалась комфортнее летней жары. При потеплении даже до +5 градусов они «оттаивают» и возвращаются к поиску источников питания, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

Осенью при сохранении теплой и влажной погоды клещи могут быть активны практически весь световой день, тогда как в засушливое лето они прятались в тени и выходили в основном утром и вечером. Чаще всего осенью их можно встретить там, где сохраняется влага и растительность: на лесных тропинках и опушках, возле водоемов, в зарослях кустарников и в местах с опавшей листвой. Там для них подходящий микроклимат — влажно, тепло и защищено от прямых солнечных лучей.

Ночные заморозки сами по себе клещей не останавливают: они могут впасть в оцепенение, но при потеплении «оттаивают» и снова начинают искать пищу. Особенно активны осенью взрослые самки — им нужно насосаться крови, чтобы накопить питательные вещества перед зимовкой.

Клещи не падают с деревьев, а цепляются снизу — с травы, стеблей и низких веток. Поэтому даже осенью не стоит терять бдительность: используйте репелленты, носите закрытую одежду и тщательно осматривайте себя после прогулок.