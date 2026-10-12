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    Подмосковные лесничие предупредили об осенней активности клещей

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В подмосковных лесах клещи устроили «бархатный сезон»: прохладная октябрьская погода для них оказалась комфортнее летней жары. При потеплении даже до +5 градусов они «оттаивают» и возвращаются к поиску источников питания, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

    Осенью при сохранении теплой и влажной погоды клещи могут быть активны практически весь световой день, тогда как в засушливое лето они прятались в тени и выходили в основном утром и вечером. Чаще всего осенью их можно встретить там, где сохраняется влага и растительность: на лесных тропинках и опушках, возле водоемов, в зарослях кустарников и в местах с опавшей листвой. Там для них подходящий микроклимат — влажно, тепло и защищено от прямых солнечных лучей.

    Ночные заморозки сами по себе клещей не останавливают: они могут впасть в оцепенение, но при потеплении «оттаивают» и снова начинают искать пищу. Особенно активны осенью взрослые самки — им нужно насосаться крови, чтобы накопить питательные вещества перед зимовкой.

    Клещи не падают с деревьев, а цепляются снизу — с травы, стеблей и низких веток. Поэтому даже осенью не стоит терять бдительность: используйте репелленты, носите закрытую одежду и тщательно осматривайте себя после прогулок.

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