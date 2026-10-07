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    Дорожные знаки очистили от рекламы и граффити еще в 10 округах Подмосковья

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    Дорожные службы очистили знаки от незаконной рекламы и граффити на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели по результатам проверки. В городском округе Красногорск в поселке городского типа Нахабино очистили знак на улице Институтской, в Сергиевом Посаде — на проспекте Красной Армии, в Раменском — на улице 100-й Свирской Дивизии, в Долгопрудном — на улице Павлова, в Талдомском округе в поселке городского типа Запрудня — на улице Первомайской, в Одинцовском округе в Голицыне — на улице Советской.

    Также знаки очистили от несанкционированной рекламы. В Красногорске в Нахабине — на 32-м километре Волоколамского шоссе, в Жуковском — на улице Гагарина, в Сергиевом Посаде — на улице Вифанской и проспекте Красной Армии, в Химках в квартале Клязьма — на Набережном проезде, в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный — на улицах Октябрьской и Советской, в Долгопрудном в микрорайоне Хлебниково — на улице Заводской, во Фрязине — на улице Московской.

    В Минтрансе отметили, что порча дорожных знаков рекламой и граффити делает их не только неприглядными, но и небезопасными.

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