Дорогу к участкам многодетных семей отремонтируют в Солнечногорске в октябре

В деревне Хоругвино продолжается ремонт дороги протяженностью более километра, ведущей к участкам многодетных семей и семей военнослужащих. Подрядчиком выступает учреждение «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск».

На данный момент специалисты уже выполнили работы по устройству разъездных карманов и грейдированию дороги. Завершение всех работ запланировано на октябрь текущего года согласно дефектовке и смете.

Первый заместитель главы округа Виталий Тушинов отметил, что жители деревни уже отмечают положительные изменения в социальных сетях и благодарят подрядчиков. Он подчеркнул, что эти работы способствуют улучшению качества жизни граждан и обеспечивают доступность инфраструктуры.

3 сентября состоялся выезд начальника управления благоустройства совместно с представителями Контрольно-счетной палаты и активными жителями. Были приняты все замечания жителей, которые сейчас учитываются в ходе выполнения ремонтных работ.