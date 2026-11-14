Парту героя Братислава Живковича открыли в Химках

13 ноября в химкинской школе № 29 торжественно открыли Парту героя, посвященную командиру сербских добровольцев, участнику специальной военной операции Братиславу Живковичу. Разделить важный и трогательный момент с учениками и педагогами пришли самые близкие люди бойца.

Для Братислава Живковича Россия не была чужой землей — он называл ее своей второй Родиной и встал на ее защиту по зову сердца, преодолев тысячи километров.

О значимости события рассказала директор образовательного учреждения Наталья Каныгина.

«Судьба Братислава Живковича — это живой пример истинного благородства, верности исторической памяти и нерушимого славянского братства. Для нашей школы большая честь хранить память о человеке такой силы духа», — сказала Наталья Каныгина.

Участникам церемонии рассказали о жизненном и боевом пути отважного серба. Братислав Живкович с юности глубоко изучал общую историю России и Сербии, а позже получил профильное историческое образование в Донецком государственном университете. Он не смог остаться в стороне, когда братскому народу потребовалась помощь: в 2014 году участвовал в событиях Крымской весны, а затем встал на защиту мирных жителей Донбасса.

С началом специальной военной операции Братислав Живкович вступил в ряды российской армии и возглавил контингент своих соотечественников — сербских добровольцев. Жизнь командира трагически оборвалась в конце декабря 2024 года: он погиб на линии боестолкновения во время вражеского обстрела позиций в районе города Льгов.

«Он отдал самое дорогое — свою жизнь — ради нашего мирного неба, ради безопасного будущего наших детей. Мы низко кланяемся семье героя за его подвиг», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Образовательный проект «Парта Героя» знакомит школьников с защитниками Отечества, проявившими личное мужество и готовность к самопожертвованию. Памятная церемония в школе № 29 стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках.