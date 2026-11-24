На прошлой неделе открыли движение по мосту в Бутурлино — объект имеет большое значение для местных жителей. На контроле остается железнодорожный мостовой переход: в связи с минусовыми температурами необходимо обеспечить безопасность жителей, особенно это касается состояния покрытия. Алексей Шимко акцентировал внимание на том, что вопросы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры должны оставаться в зоне постоянного контроля профильных служб.

Отдельно рассмотрели работу оперативной группы по благоустройству. Маршруты группы строятся по обращениям жителей. За этот год проведено 70 выездов — на 112% больше плана. Отработано 788 объектов, выдано 1143 поручения, 969 уже исполнено, в работе остается 174. По грубым нарушениям направлено 79 обращений в Министерство чистоты Подмосковья. За этими цифрами стоят конкретные проблемы жителей: протечки кровли, затопленные подвалы, отсутствие отопления и горячего водоснабжения, разрисованные стены.

В рамках медиаповестки на этой неделе отмечается День матери. В муниципалитете пройдут концерты, мастер-классы и акции. Кроме того, 26 ноября в 17:00 состоится выездная администрация для участников СВО и их семей в молодежном центре «Патриот». Алексей Шимко подчеркнул, что работа с обращениями жителей и поддержка семей участников специальной военной операции остаются приоритетными направлениями.