С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья подали более 2 тыс. заявлений на оформление пропусков для передвижения грузового транспорта по МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Пропуск обязателен для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Основанием для его получения служит поездка к месту постоянной стоянки транспорта или необходимость перевозки товаров для организаций Москвы и Московской области.

Услугу предоставляют бесплатно. Найти ее можно на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Разрешения»: https://uslugi.mosreg.ru/services/6822

При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска — дневной (с 07:00 до 23:00) или ночной (с 23:00 до 07:00), а также срок действия: разовый (до 5 суток) или долгосрочный (до 1 года).

Заявку на разовый пропуск рассматривают 5 рабочих часов, на долгосрочный — до 14 рабочих дней. Готовый документ поступает в личный кабинет заявителя на портале.