Врачи Мытищинской городской больницы предотвратили опасные осложнения у женщины, случайно проглотившей металлическое украшение для пирсинга языка. Инородный предмет застрял в двенадцатиперстной кишке и мог привести к повреждению ее стенки, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на дискомфорт в животе. Во время обследования медики обнаружили украшение в начальном отделе двенадцатиперстной кишки. Острый конец металлического крепления впился в слизистую оболочку, поэтому специалисты приняли решение об экстренном удалении предмета.

«Мы извлекли инородное тело эндоскопическим методом. Манипуляция прошла успешно, без осложнений», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Сулейман Ахмедов.

После контрольного обследования женщину перевели в хирургическое отделение, а уже в тот же день выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Специалисты предупреждают об опасности металлических украшений в полости рта. При случайном проглатывании пирсинга необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.